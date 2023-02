Tutti i vincitori dei Grammy

Ieri sera si è svolta la 65ª edizione dei Grammy Award, presso la Crypto.com Arena di Los Angeles, una notte magica,il red carpet è stato solcato dalle star più amate e ascoltate della musica odierna. Entra nella storia Beyonce, che ha vinto il suo 32 esimo Grammy, una delle artiste più premiate di sempre. Questa volta i Maneskin, tornano a casa a mani vuote, per la band italiana non c’è stato niente “da fare”.

Tutti i vincitori:

Album dell’anno: «Harry’s House», Harry Styles

Registrazione dell’anno: «About damn time», Lizzo

Canzone dell’anno: «Just like that», Bonnie Raitt

Miglior artista emergente: Samara Joy

Migliore performance pop solista: «Easy on me», Adele

Miglior performance di un duo/gruppo pop: «Unholy», Sam Smit e Kim Petras

Miglior album rap: «Mr Morale & the big steppers», Kendrick Lamar

Miglior album dance/elettronico: «Renaissance», Beyonce

Miglior canzone r’n’b’: «Cuff it», Beyonce

Miglior album country: «A Beautiful time», Willie Nelson

Miglior album pop: «Harry’s House», Harry Styles

Miglior album urban: «Un verano sin ti», Bad Bunny

Miglior album rock: «Patient number 9», Ozzy Osbourne

Miglior performance rock: «Broken Horses», Brandy Carlile

Miglior canzone rock: «Broken Horses», Brandy Carlile

Miglior performance rap: «The Heart part 5», Kendrick Lamar

Miglior canzone rap: «The Heart part 5», Kendrick Lamar

Miglior performance rap melodica: «Wait for U», Future feat. Drake & Tems

Miglior album r’n’b: «Black radio III», Robert Glasper

Miglior performance r’n’b: Hrs & hrs», Muni Long

Miglior performance tradizionale r’n’b: «Plastic off the sofa», Beyonce

Miglior disco progressive r’n’b: «Gemini Rights», Steve Lacy

Miglior performance di musica alternativa: «Chaise longue», Wet leg

Miglior album di musica alternativa: «Wet leg», Wet leg

Miglior audio book: «Finding me», Viola Davis

Miglior album pop tradizionale: «Higher», Michael Bublè

Miglior performance country solista: «Live forever», Willie Nelson

Miglior performance duo/gruppo country: «Never wanted to be that girl», Carly Pearce e Ashley McBryde

Miglior album country: «Till you can’t», Cody Johnson

Miglior video musicale: «All too well: the short film», Taylor Swift

Produttore dell’anno, non classico: Jack Antonoff

Miglior comedy album: «The Closer», Dave Chappelle

Miglior album teatrale: «Into the woods (2022 Broadway cast recording)»

Miglior film musicale: «Jazz Fest: A New Orleans story»

Miglior canzone per visual media: «We don’t talk about Bruno» da Encanto, Lin-Manuel Miranda

Miglior album vocal jazz: Samara Joy

Miglior Americana album: «In these silent days», Brandi Carlile

Miglior performance Americana: «Made up mind», Bonnie Raitt

Miglior registrazione dance/elettronica: «Break my soul», Beyoncé

Miglior performance metal: «Degradation rules», Ozzy Osbourne feat. Tony Iommi

Best engineered non-classical album: «Harry’s house», Harry Styles

Miglior compilation soundtrack per visual media: «Encanto»

Miglior score soundtrack for visual media: «Encanto», Germaine Franco

