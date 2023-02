Ucraina. Zelensky invitato a Bruxelles per vertice dei leader UE

Viaggio programmato per il 9 Febbraio ma mancano conferme

(DIRE) Bruxelles, 6 Feb. – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky potrebbe recarsi a Bruxelles per la prima volta giovedì 9 Febbraio, dove potrebbe essere convocata una sessione plenaria speciale del Parlamento europeo. Il portavoce della presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola non ha potuto confermare la notizia per ragioni di sicurezza, così come non viene confermato l’intervento di Zelensky davanti ai leader di Stato e di governo durante il Consiglio Europeo che si svolgerà il 9 e 10 Febbraio.

Un portavoce del presidente del Consiglio Europeo Charles Michel si è limitato a dire che “c’è un invito aperto a Zelensky per visitare Bruxelles”, ma non esiste una conferma da parte del capo dello Stato ucraino. Anche i portavoce della Commissione europea non hanno potuto offrire ulteriori dettagli. (Pis/ Dire) 13:43 06-02-23