Roma, 6 febbraio 2023. È stato pubblicato il bando del XXXIII Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti – RMI 2023, il Concorso di CNA Federmoda che dal 1991 sostiene le creatività giovanile del settore moda e promuove il dialogo tra imprese e scuole, tra mondo del lavoro e giovani per portare nuove figure professionali nel settore moda italiano.

Quest’anno il concorso si rinnova. É stato realizzato il sito www.ricercamodainnovazione.it, piattaforma che dal 20 febbraio al 31 marzo dovrà essere utilizzata per inoltrare la propria candidatura, oltre che luogo virtuale di presentazione e esposizione delle attività passate, presenti e future dello storico concorso.

“Il settore moda rappresenta uno dei pilastri del sistema economico del nostro Paese, la bandiera del made in Italy nel mondo. – dichiara Antonio Franceschini, Responsabile Nazionale CNA Federmoda – È un settore che necessita altresì di nuove figure professionali, di giovani che si formino al meglio per entrare in un settore impegnato da sempre nella competizione internazionale”. “Come CNA Federmoda dal 1991 abbiamo dato avvio al progetto che trova al suo interno il Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti, un progetto che non è solo concorso per giovani stilisti, ma grazie alla piattaforma RMI – Ricerca Moda Innovazione è diventato sempre più un’occasione per proporre agli studenti del settore percorsi formativi che possano al meglio creare le condizioni per entrare nel mondo del lavoro e contestualmente una opportunità per le imprese di illustrare ai giovani come si sta indirizzando il settore nella ricerca di professionalità”.

L’iniziativa di CNA Federmoda si avvale di un’ampia rete di collaborazioni tra le quali quelle con ALTAROMA, Cluster MinIt, TheOneMilano, MAREDAMARE, MILANO JEWELRY WEEK, Centergross, LECTRA e Forza Giovane.

Il Concorso si articolerà su sei sezioni di prodotto e vedrà il momento clou dedicato alla presentazione dei progetti e alla premiazione dei vincitori a Roma nel prossimo mese di luglio nell’ambito della collaborazione ormai consolidata con Altaroma.

La fase finale del Concorso rappresenta una importante vetrina per le nuove promesse del settore, un momento che vedrà come consuetudine gli studenti selezionati, impegnati in una serie di eventi e nella frequentazione del “MASTER IN FASHION DESIGN AND MANUFACTURE by CNA FEDERMODA”, con la presenza di professionisti e esperti di settore in veste di docenti.

Sarà possibile inoltrare la propria candidatura su www.ricercamodainnovazione.it fino al 31 marzo 2023, sito dove fin da ora è possibile trovare il bando con le indicazioni per la partecipazione al Concorso.

