Infrastrutture, Potenti (Lega): Bene Salvini su pedaggi, giù tratte più care come Cecina-Collesalvetti

“Con Matteo Salvini al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si cambia marcia. Fa ben sperare l’annuncio che a piazzale Porta Pia si sta ragionando per ridurre il costo dei pedaggi in autostrada su alcuni tratti con l’obiettivo di investire in maggior sicurezza. I cittadini della provincia di Livorno conoscono bene il problema delle tariffe autostradali troppo alte dal momento che il tratto tra Cecina Nord a Collesalvetti è arrivato a costare più di 5 euro per pochi km. Per non parlare dell’ormai odioso balzello di 70 centesimi per percorrere i 4 kilometri di autostrada dalla barriera di Rosignano a Palazzo di Cecina. Se ci sarà la possibilità di intervenire, presenterò al Ministro il caso di questa situazione specifica che è valsa agli abitanti della provincia di Livorno il primato non certo invidiabile di tratta più cara d’Italia”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega.

Comunicato Stampa