Lombardia, Salvini: Fontana vincerà con 20 punti di distacco

“Spiace che competitor abbiano basato la loro campagna sugli insulti”

(DIRE) Milano, 7 feb. – “Squadra che vince non si cambia, io penso che Attilio Fontana vincerà con almeno 20 punti di distacco”. Così il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini, commentando la campagna elettorale per le regionali in Lombardia a margine della conferenza stampa ‘Green, innovativo e intelligente. Le fiere fanno sistema per raccontare il futuro dell’edificio’, questa mattina a Milano. Secondo Salvini “i lombardi sono persone concrete.

Regione Lombardia è la più industrializzata di Europa, quella che sta offrendo più lavoro in tutta Europa, quella dove centinaia di migliaia di persone vengono a farsi curare da altri regioni. Spero che tanta gente vada a votare perché il voto è un diritto ma in questo momento di difficoltà è anche un dovere”. “Faccio i migliori auguri ai competitor- aggiunge Salvini- mi spiace solo che abbiano basato la campagna elettorale sull’insulto quotidiano più che sulle proposte. Penso che domenica e lunedì il responso sarà assolutamente chiaro ed evidente”. (Bol/ Dire) 12:13 07-02-23