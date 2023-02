Mattarella a Sanremo per omaggiare la Costituzione

La Costituzione italiana, considerata tra le più avanzate al mondo soprattutto in materia di diritti umani e libertà fondamentali, ha da poco compiuto 75 anni dalla sua entrata in vigore. Questo anniversario riveste particolare importanza se consideriamo il ruolo guida che le norme contenute nella Carta continuano ad avere nel nostro ordinamento, anche quando le istituzioni sono chiamate ad effettuare scelte politiche non facili; anche quando si devono trovare soluzioni che cercano di coniugare tradizione e innovazione. Perché Costituzione è legge delle leggi, è strumento di indirizzo e garanzia in grado di essere al contempo fonte ispiratrice e limite di atti da porre in essere ed attuare. Anche Sanremo 2023 vuole rendere omaggio alla nostra Costituzione e per farlo ospiterà questa sera, per la prima volta nella storia, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che seguirà da spettatore il festival della canzone italiana, veicolo per antonomasia di cultura popolare e folclore. A declamare qualche parte della legge fondamentale della Repubblica con un monologo tutto da ascoltare, Roberto Benigni. L’inno nazionale sarà invece affidato al noto cantante Gianni Morandi.

(Foto di repertorio)

Miriam Sgrò