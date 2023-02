Tajani: rintracciati quasi tutti i connazionali in Turchia

09.00 – “L’Unità di Crisi del ministero degli Esteri ha rintracciato tutti gli italiani che erano nella zona del sisma, tranne uno. Si sta cercando ancora un nostro connazionale, in Turchia per ragioni di lavoro. La Farnesina, fino ad ora, non è riuscita ad entrare in contatto con lui“. E’ quanto dichiara il Vicepremier e Ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani sul suo profilo ufficiale Twitter.

La Farnesina si è subito data da fare per avere notizie sui nostri connazionali presenti in Turchia o in Siria in questo momento e per dare supporto alle famiglie che ne richiedano informazioni. Nella zona del terremoto gli italiani rintracciati sono 61 mentre nel resto del Paese 168.

Federica Romeo