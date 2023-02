Turchia. CRI apre raccolta fondi per aiutare le popolazioni colpite dal sisma

(DIRE) Roma, 7 Feb. – “Serve l’aiuto di tutti in queste ore drammatiche per soccorrere le popolazioni della Turchia e della Siria colpite dal violentissimo terremoto”. Così Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana lancia l’appello a contribuire alla raccolta fondi che la Cri ha aperto sui suoi canali web (raggiungibile al link https://cri.it/terremototurchiasiria/). “Croce Rossa è pronta a inviare aiuti umanitari e a partecipare ai soccorsi internazionali.

La raccolta fondi e il sostegno che verrà a questo appello urgente ci consentiranno di concentrare nel modo migliore la spinta di tanti ad aiutare. Chiunque può donare e dare il proprio aiuto di fronte a tanta drammatica devastazione. Il nostro pensiero costante va alle vittime e ai soccorritori della Mezzaluna Rossa Turca e Siriana che si stanno prodigando sin da subito”, sottolinea Valastro.

Sin dalle prime ore del mattino, dopo la prima devastante scossa con epicentro a Kahramanmaras nella provincia di Gaziantep, in Turchia- scrive la Cri sul suo sito web- la Consorella Turca ha predisposto l’invio di tende, materiale paramedico, viveri e beni di prima necessità. Sono ore drammatiche in cui il freddo e le temperature rigide non aiutano i soccorsi.

La Mezzaluna Rossa Siriana sta intervenendo con operatori e volontari da stanotte per assistere le persone ferite ad Aleppo, Hama e Lattakia e Tartous e per cercare di portare in salvo il maggior numero di persone rimaste intrappolate durante il crollo delle abitazioni. Le squadre della Mezzaluna Rossa Turca sono attive in dieci province delle regioni meridionali e sud orientali, aree maggiormente colpite dal sisma. (Com/Red/Dire) 12:41 07-02-23