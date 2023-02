Turchia-Siria, più 4.300 le vittime del terremoto

Sono oltre 4.300, e le stime ancora purtroppo potrebbero cambiare, le persone sono morte a causa del fortissimo sisma che ha colpito ieri notte Turchia e Siria. Sempre secondo le stime effettuate dal governo turco i feriti sarebbero intorno ai 16 mila.

Una situazione drammatica che coinvolge anche lo stato della Siria dove, ci sarebbero oltre 1500 morti, e la situazione è anche peggiore in quanto il paese è in guerra da circa 10 anni. Nelle ultime ore si sono verificate diverse scosse di assestamento lungo la zona colpita dal terremoto. La comunità internazionale si è subito prodigata per aiutare gli stati e le popolazioni coinvolte da questa triste sciagura.

Silv Bott