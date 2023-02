USA: il 62% degli elettori non vogliono Biden per un secondo mandato

A due anni da quando Joe Biden è diventato il Presidente degli Stati Uniti, il 62% dei cittadini lo boccia perchè pensa che abbia realizzato “non moltissimo” o “poco o nulla”, mentre il 36% è rimasto soddisfatto. A rivelarlo è un sondaggio effettuato da Washington Post/Abc, che evidenzia anche che il 58% degli elettori democratici o degli indipendenti, vorrebbero un altro candidato di sinistra per le prossime elezioni presidenziali, che si terranno nel 2024.

Sempre lo stesso sondaggio testimonia come gli americani non apprezzino neanche il neo speaker repubblicano della Camera Kevin McCarthy: meno del 20% ha moltissima o molta fiducia, il 71% ne ha “solo un po’” o per nulla. Un Paese che politicamente è diviso in più parti, il 72% non ha fiducia nei parlamentari repubblicani, il 70% in quelli dem e il 68% in Biden (Fonte: ansa.it).

AO