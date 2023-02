Catania: Operazione Slot Machine. Sequestrati 435 kg di stupefacente e 11.000 piante di cannabis, indagate 21 persone

Dalle prime ore di questa mattina, oltre 140 finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, stanno eseguendo in diverse provincie della Sicilia, con l’ausilio di militari dello Servizio Centrale Investigazione sulla Criminalità Organizzata (SCICO), dei Comandi Provinciali di Palermo, Trapani e Siracusa, della Sezione Aerea del Reparto Aeronavale di Palermo nonché delle unità cinofile antidroga e antivaluta e di quelle Antiterrorismo-Pronto Impiego in servizio nella provincia etnea, un’ordinanza di misure cautelari personali e reali emessa dal G.I.P. presso il locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica di Catania – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 21 persone indagate, a vario titolo, per associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico organizzato di sostanze stupefacenti, aggravato dall’aver agito con metodo mafioso, detenzione e commercio di stupefacenti, autoriciclaggio e reimpiego di proventi illeciti nonché trasferimento fraudolento di valori e detenzione di munizioni.

Alle 10.30 si terrà apposita conferenza presso la sala Koiné del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania della Guardia di finanza, sita in Catania, via Crociferi 2, nel corso della quale saranno forniti i dettagli dell’operazione.