Centrafrica. Arriva fibra ottica, 900 km fino in Congo e Camerun

Nel Paese oggi connesse a internet solo una persona su dieci

(DIRE) Roma, 8 feb. – Una rete di fibra ottica estesa per oltre 900 chilometri fino ai vicini Camerun e Repubblica del Congo è stato inaugurata nella Repubblica Centrafricana.

L’infrastruttura, che non è ancora entrata in funzione, riferiscono fonti di stampa locali, promette di migliorare l’accesso digitale in un Paese dove circa un cittadino su dieci dispone di una rete internet stando a dati dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (Itu).

Stando a quanto riferisce l’emittente Oubangui Medias, la consegna della rete al governo del Paese africano è avvenuta nell’ambito del progetto Central African Backbone, avviato con il sostegno della Banca Mondiale circa 15 anni fa e ultimato grazie a un nuovo sostegno dell’Unione Europea e della Banca africana di sviluppo (Afdb) da 22 miliardi di franchi Cfa, l’equivalente di 33,5 milioni di euro, erogati a partire dal 2019.

La rete ha un’estensione di 935 chilometri e connette la Repubblica Centrafricana in un punto con il Camerun, fra la città di Berberati con la località camerunense di Gamboula, distanti circa 220 chilometri, e in un altro con la Repubblica del Congo, fra il centro di Lindjombo e la località di Bomassa, separati da quasi 60 chilometri. Undici siti di collegamento sono stati costruiti anche nel nord-ovest del Paese.

Francois-Xavier Decopo, coordinatore del progetto, ha riferito all’emittente Radio France Internationale (Rfi) che la rete è stata “testata con il capo dello Stato”, Faustin-Archange Touadera, che ha “verificato l’affidabilità e la qualità dell’infrastruttura”.

Secondo il coordinatore, “a settembre il governo farà una partnership pubblico-privata con un operatore che gestirà l’infrastruttura”. Fra i possibili gestori della linea segnalati da Decopo, “Orange, Telecel e Socatel”, quest’ultima una partecipata dello Stato centrafricano.

La Repubblica Centrafricana è stata negli anni attraversata da un’instabilità diffusa, degenerata in conflitto civile tra il 2012 e il 2014.

