(Dire) 8 Feb. – Incontro in via Arenula tra il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e il Segretario di Stato per la Giustizia e la Famiglia della Repubblica di San Marino, Massimo Andrea Ugolini. Diversi i temi trattati durante il colloquio, cui ha partecipato anche l’ambasciatore sammarinese in Italia, S. E.

Daniela Rotondaro: dall’impegno portato avanti per la riforma dell’ordinamento penitenziario alla ratifica degli accordi già stipulati fra i due Stati, in particolare quelli sulle pene alternative alla detenzione e in merito di confische.

I due Ministri hanno anche affrontato alcuni dei dossier aperti che riguardano la cooperazione giudiziaria fra i due Stati. Si è trattato di un primo bilaterale da quando si è insediato il nuovo Governo.

(Red/ Dire) 20:22 08-02-23