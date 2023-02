‘Ndrangheta. Meloni: lotta alla criminalità è l’obiettivo primario del Governo

Presi 3 pericolosi latitanti in pochi giorni

(DIRE) Roma, 8 Febbraio – “Con la cattura a Bali, in Indonesia di A.S. è stato messo a segno il terzo arresto contro pericolosi latitanti nell’arco di pochi giorni, dopo quelli di E.G. in Francia, irreperibile da 17 anni, e di Matteo Messina Denaro in Sicilia.

Desidero esprimere la mia soddisfazione e le mie più vive felicitazioni a tutte le forze di intelligence, dell’ordine e di polizia che permettono questi straordinari risultati. La lotta contro la criminalità e contro tutte le illegalità resta un obiettivo prioritario del nostro Governo”. Lo dice la presidente del consiglio, Giorgia Meloni. (Vid/ Dire) 12:46 08-02-23