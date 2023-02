Rimini. Doveva scontare una pena di oltre 3 anni. Arrestato

Nella giornata di ieri 7 Febbraio 2023 gli agenti della Questura di Rimini, hanno tratto in arresto un cittadino albanese, s.f.d., destinatario di una pena da espiare.

Durante un controllo di polizia effettuato dagli agenti in Via Regina Margherita, questi venivano insospettiti da un’autovettura in transito, decidendo di controllarla. A bordo vi era un uomo che a causa di vecchi reati commessi in passato, quali Falsità materiale commessa dal privato e Possesso di documenti di identificazione falsi doveva scontare più di 3 anni di pena, oltre che pagare una multa di Euro 1000,00.

Alla luce di quanto emerso, l’uomo veniva tradotto presso la locale Casa Circondariale.

