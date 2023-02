Sanità, Giuliano (UGL): “Valutare superamento vincolo esclusività per gli operatori”

“Era il novembre del 2021 quando, dopo alcuni incontri di approfondimento con organismi della categoria infermieristica, chiedevamo iniziative forti per valorizzare questa figura. Tra le tante anche il superamento del vincolo di esclusività. Oggi finalmente si vede uno spiraglio di luce in questa direzione con l’emendamento 4.0.10 che, se dovesse essere approvato, consentirebbe agli infermieri e ad altri operatori sanitari, nel limite di 8 ore settimanali e fino a tutto il 2026, di svolgere il vincolo di esclusività” dichiara Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute. “Si tratterebbe – prosegue il sindacalista – di un concreto segnale di attenzione verso questi professionisti ed un allargamento degli orizzonti consentendo a queste categorie sanitarie di essere impegnati in attività libero professionale. Non una svolta epocale per ora ma un momento di apertura che andrebbe poi valutato in corso d’opera. Sarebbe questo un segnale positivo e di attenzione da parte delle istituzioni verso gli operatori sanitari”.

Comunicato Stampa