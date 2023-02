Sicilia. Finanziaria, alloggi universitari negli immobili della Regione

Via libera l’articolo 14 della legge di stabilità

(DIRE) Palermo, 8 Feb. – Nuovi alloggi per gli studenti universitari in Sicilia grazie all’articolo 14 della Finanziaria, approvata dall’Ars, che prevede interventi di riqualificazione e ristrutturazione sugli immobili di proprietà della Regione o di enti strumentali da destinare proprio a chi frequenta gli atenei dell’Isola.

“Una norma voluta dalla Lega e che dà l’opportunità a tanti studenti siciliani di fruire di nuovi alloggi garantendo il diritto allo studio a chi, per condizioni economiche, non ha la possibilità di locare un appartamento nella città in cui frequenta l’università”, afferma il deputato regionale del Carroccio Pippo Laccoto. (Sac/Dire) 20:16 08-02-23