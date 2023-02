Unioncamere Calabria, webinar “Bilancio di sostenibilità: che cos’è e perchè è importante per le PMI?”

Unioncamere Calabria, partner della rete Enterprise Europe Network, con la collaborazione tecnico-scientifica di Ecocerved, la società per l’ambiente delle Camere di Commercio d’Italia promuove il webinar “Bilancio di sostenibilità: che cos’è e perché è importante per le PMI”, in calendario il prossimo 14 febbraio 2023 con inizio alle ore 11.30.

Il webinar si colloca nell’ambito del progetto “Percorso di autovalutazione sulla sostenibilità aziendale” finalizzato a supportare le PMI nella predisposizione del bilancio di sostenibilità, il principale strumento di misurazione e comunicazione degli impegni e dei risultati sugli elementi ESG (Environmental, Social and Governance).

Si tratta di una valida opportunità formativa-informativa utile per inquadrare il tema della sostenibilità e i potenziali vantaggi per le PMI che intendano integrarla all’interno della propria identità aziendale quale strumento per ampliare o consolidare la propria rete, migliorare l’immagine aziendale e agevolare l’accesso al credito.

L’evento si aprirà con i saluti istituzionali di Antonino TRAMONTANA, Presidente di Unioncamere Calabria e di Giovannella FAMULARO, Presidente ODCEC di Lamezia Terme.

Gli interventi tecnici saranno curati da Manuela MEDORO, Esperta ambientale Ecocerved e Sara PELUCCHI, Presidente della Commissione “Rapporti con Organismo italiano Business reporting” dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Le conclusioni dei lavori seminariali saranno affidate a Ermina GIORNO, Segretario Generale di Unioncamere Calabria.

La partecipazione al webinar è gratuita, previa registrazione. Qui il link:

https://een.unioncamerecalabria.it/polls/webinar_bilancio_di_sostenibilita_che_cos_e_e_perche_e_importante_per_le_pmi_marte

L’evento è accreditato dall’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Lamezia Terme e dall’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Catanzaro.

Per ulteriori informazioni:

https://een.unioncamere-calabria.it/

http://www.ecocamere.it

Comunicato Stampa