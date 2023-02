Cile: dispoto il coprifuoco nelle aree più danneggiate dagli incendi

In Cile è stato disposto, dal Presidente Gabriel Boric, il coprifuoco in alcune zone delle regioni che sono state le più colpite dagli incendi. Il leader ha voluto sottolineare che per almeno 48 ore la situazione rimarrà difficile per via della “complessa situazione climatica”. Boric farà visita a Santa Juana, uno dei comuni in cui le fiamme sono state più intese e hanno devastato interi boschi.

I morti sono 24, il bilancio è stato rivisto, due in meno, questo è quanto ha dichiarato la ministra dell’Interno Carolina Tohá. Le persone ferite sono 2.180 e presentano ustioni di varia gravità. (Fonte: ansa.it)

AO