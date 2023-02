Eletto il nuovo coordinamento delle Film Commission italiane con Lazio, Campania e Piemonte

Durante il training annuale delle Film Commission italiane, tenutosi a Roma, si è riunita l’Assemblea dell’Associazione IFC per eleggere il nuovo Consiglio direttivo con la Presidenza di Cristina Priarone di Roma Lazio Film Commission e la Vice Presidenza di Paolo Manera di Film Commission Torino Piemonte e di Maurizio Gemma di Film Commission Regione Campania.

Cristina Priarone, confermata per un secondo mandato, nel ringraziare i Soci per la fiducia rinnovata, evidenzia: “Il Coordinamento lavorerà per continuare a rafforzare il ruolo delle Film Commission italiane, per promuovere le risorse delle regioni e per accrescere la forza propulsiva del settore audiovisivo italiano. La crescita dei territori, dei loro professionisti e talenti attraverso l’audiovisivo, consolida una preziosa chiave di crescita del nostro Paese sullo scenario globale”.

Il neo Vice Presidente Maurizio Gemma dichiara: “Sono molto orgoglioso di ricoprire di nuovo un ruolo nel Direttivo di IFC dopo esserne stato Presidente circa dieci anni fa. È importante che una Film Commission del Sud rappresenti le istanze di territori molto attrattivi, che in questi hanno dato prova di un grande dinamismo che va consolidato nel quadro delle politiche nazionali che riguardano il nostro settore”

Paolo Manera nel suo secondo mandato da Vice Presidente dichiara: “Sono felice di poter continuare il lavoro avviato tre anni fa, e lavorare insieme a tutte le Film Commission e ai componenti della filiera a un grande progetto di crescita e sviluppo dei territori, in una prospettiva ancora più inter-nazionale, di qualità e responsabilità sociale a tutto campo”.

Riconfermato il ruolo di Segretario Generale a Tina Bianchi.

Il Training dell’Associazione Italian Film Commissions ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle Film Commissions italiane per il consueto incontro annuale di formazione e aggiornamento. All’evento di quest’anno sono intervenuti in panel di analisi del settore Giampaolo Letta, Vice Presidente e AD Medusa Film, Massimiliano Orfei AD Vision Distribution, Giona A. Nazzaro Direttore Locarno Film Festival, Maria Pia Ammirati Direttore Rai Fiction, Ben Firminger Supervising Location Manager, Domizia De Rosa, Presidente Women in Film, Televison & Media Italia, Marzia Macchiarella DEI Specialist oltre al Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, con la conduzione del critico Enrico Magrelli e del documentarista Francesco Zippel.

Il prossimo appuntamento internazionale di IFC sarà al Festival di Berlino all’European Film Market, nell’ambito dell’Italian Pavilion, spazio istituzionale realizzato con il contributo del MiC, MAECI, ICE Italian Trade Agency, Cinecittà, ANICA.

Il giorno 18 febbraio si terrà l’evento di networking internazionale “Cappuccino with the Italians” in collaborazione con i principali fondi regionali tedeschi, austriaci e del fondo dei Paesi Baschi.

Comunicato Stampa