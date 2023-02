I Palloni spia erano guidati dall’esercito cinese

La flotta di palloni-spia della Cina, che ha sorvolato i cieli del Canada fino a scendere in America Latina, pare fosse guidata dall’esercito cinese. La dichiarazione arriva direttamente da un funzionario del Dipartimento di Stato americano citato dai media. Si pensa che i palloni abbiano spiato più di 40 paesi. Il funzionario ha anche aggiunto che il mezzo che ha sorvolato gli Stati Uniti aveva antenne in grado di intercettare comunicazioni e altre tecnologie per raccogliere informazioni di intelligence. (Fonte: ansa.it)

