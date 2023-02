La Disney manda a casa 7.000 lavoratori

La multinazionale Walt Disney ha annunciato che licenzierà 7.000 dei suoi dipendenti, il 3% della forza lavoro. Un modo per risparmiare 5,5 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni. A dare la notizia è stato il delegato Bob Iger, l’amministratore dell’azienda.

“La Disney si sta imbarcando in una significativa trasformazione” che si tradurrà in una “crescita e in una redditività sostenute nelle nostre attività di streaming, posizionandoci per navigare le sfide economiche globali e portare risultati agli azionisti”, le parole che ha voluto lasciare la società. A Wall Street i ricavi sono saliti dell’8% a 23,5 miliardi, mentre l’utile è aumentato a 1,28 miliardi (Fonte: ansa.it).

AO