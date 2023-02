Zelensky ha  il sostegno britannico: l’Ucraina deve vincere

Zelensky va a caccia di armi. Prima a Londra da Sunak, poi a Parigi da Macron, dove ha trovato ad attenderlo anche Scholz. Dopo i tank, il presidente ucraino chiede aerei da combattimento. E qualcosa in tal senso inizia a muoversi concretamente.

Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha incaricato il segretario alla Difesa, Ben Wallace, di procedere a una ricognizione per determinare quali jet il Regno Unito potrebbe potenzialmente fornire a Kiev.

Il ringraziamento di Vololydmyr Zelensky al Regno Unito per la decisione di dargli 14 carri armati da combattimento Challenger, ha lasciato subito il posto alle nuove richieste di forniture.

Londra ha annunciato nuove sanzioni contro le elite militari russe ed esponenti di spicco del Cremlino. Il Foreign Office ha reso noto che le misure prenderanno di mira sei entità che forniscono equipaggiamento militare ed un’entità legata “a discutibili reti finanziarie” legate al Cremlino.

James Cleverly, il ministro degli esteri inglese, ha dichiarato che “l’Ucraina ha dimostrato a Putin che non si piegherà alla sua tirannica invasione”. Mosca “ha risposto colpendo indiscriminatamente aree abitate dai civili e infrastrutture nazionali in tutto il paese. Non possiamo lasciarlo avere successo. Dobbiamo aumentare il nostro sostegno”.

“Queste nuove sanzioni, ha aggiunto Cleverly, accelerano la pressione economica su Putin minando la sua macchina da guerra, per aiutare l’Ucraina a prevalere. Sono determinato, coerentemente con le nostre leggi, a fare in modo che la Russia non avrà accesso ai beni che abbiamo congelato finché non metterà fine, una volta per tutte, alle sue minacce alla sovranità territoriale e all’integrità dell’Ucraina”.

L’ex primo ministro Boris Johnson ha inviato un caloroso messaggio di saluto al presidente Zelensky. “L’Ucraina deve vincere”, è stato l’hashtag usato da Johnson.

