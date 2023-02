Foibe. Carfagna: memoria ed impegno per evitare il ripetersi di tragedie simili

(DIRE) Roma, 10 Feb. – “La memoria è un dovere che non si esaurisce nel ricordo, ma che ci vincola a imparare dal passato. Altrimenti resta un esercizio retorico. Imparare a distinguere il bene dal male, imparare per non ripetere gli errori commessi.

Perciò celebrare oggi il Giorno del Ricordo significa non solo conservare e rinnovare la memoria delle vittime delle foibe e degli esuli istriani, dalmati e fiumani, costretti dai partigiani jugoslavi e dal regime comunista di Tito a lasciare le loro terre e le loro case. Significa anche e soprattutto rafforzare l’impegno quotidiano perché tragedie come questa non si ripetano più. Non dimentichiamo nulla, ma il senso delle ricorrenze è tutto in questo impegno”. Lo scrive su Facebook Mara Carfagna, deputata e presidente di Azione. (Lum/ Dire) 10:31 10-02-23