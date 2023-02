Le Foibe: il giorno del ricordo

Nel giorno delle Foibe, come in quello dei massacri, giudicare non serve. Il grido era forte e disperato, ma chi agiva con violenza non aveva cuore per vedere gli occhi dell’ uomo che muore. Però anche di indifferenza si muore.

Piangere non serve. Il passato non può essere restituito. E nemmeno il tempo. E gli anni, la speranza, la vita. Bisogna capire, e chiedere, e chiedersi se l’umanità non abbia sbagliato qualcosa. E forse il primo passo, quello più importante, è proprio non dimenticare. Può essere un modo per chiedere scusa. A Maria, Marta, Anna, Giuseppe, Matteo, Giovanni, agli italiani tutti vittime delle Foibe per presentificare con il ricordo l’ assenza . Per troppo tempo assenza di parole e di coscienza.

Una storia tragica

Le foibe sono le cavità naturali, profonde anche centinaia di metri, che esistono nella regione del Carso, a cavallo tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia e la Croazia. Lì, a partire dal crollo del regime fascista nel 1943, furono compiuti massacri contro la popolazione italiana a opera dei comunisti iugoslavi capeggiati dal maresciallo Tito, il rivoluzionario filo sovietico che, dalla fine della seconda guerra mondiale fino al 1980, sarebbe diventato dittatore della Iugoslavia.

Secondo quei partigiani, tutti gli italiani fascisti o contrari al regime comunista, tutti gli italiani non comunisti che vivevano in Istria e in Dalmazia furono trattati come “nemici del popolo”, torturati e poi gettati nelle fosse naturali con procedure terrificanti.

I fatti

Dalla fine della Prima Guerra mondiale fino all’armistizio della Seconda Guerra mondiale, gli italiani avevano amministrato duramente le attuali regioni che comprendono le odierne Slovenia e i Croazia , abitate per metà da popolazioni slovene e croate, di origine slava, tentando di italianizzarle con ogni mezzo. Nel 1945, precisamente Il 1° maggio 1945, dopo la fine della seconda guerra mondiale, Tito prese il potere in Iugoslavia e l’esercito occupò la città di Trieste per riprendersi i territori che, dopo la sconfitta dell’Impero austro-ungarico, avvenuta alla fine della Prima Guerra mondiale ,erano stati sottratti alla Iugoslavia.

In appena due mesi gli italiani che vivevano in Istria, in Dalmazia e nella città di Fiume furono costretti ad abbandonare tutto e a fuggire in Italia. Chi non lo fece abbastanza in fretta venne ucciso dall’esercito di Tito e gettato brutalmente nelle fosse delle foibe o deportato nei campi di concentramento in Slovenia e in Croazia. Si stima che, alla fine, gli esuli italiani furono almeno 250mila. Il massacro delle foibe iniziò a cessare solo a partire dal 10 Febbraio 1947, quando la Jugoslavia riottenne le province di Fiume, Zara, Pola e di altri territori grazie al trattato di Parigi. L’Italia riuscì ad assumere pienamente il controllo di Trieste solo nell’ottobre 1954, vedendosi obbligata a lasciare Istria nelle mani della Iugoslavia.

Giorno del ricordo

Secondo le recenti stime, le vittime dell’eccidio delle Foibe furono tra le cinquemila e le diecimila: un dato di certo molto vago, frutto del silenzio che per circa un cinquantennio ha circondato il ricordo di tale massacro. Ad essere uccisi non furono solo fascisti e avversari politici, ma anche e soprattutto civili, donne, bambini, persone anziane e tutti coloro che decisero di opporsi alla violenza dei partigiani titini. Le zone colpite furono quelle del Venezia-Giulia e di Istria, nelle quali ad oggi sono state trovate più di 1700 foibe. Il 10 febbraio del 2005 il Parlamento italiano ha deciso di dedicare la giornata alle vittime delle foibe, denominandola “Giorno del Ricordo”.

Miriam Sgrò