Cultura, il 15 Febbraio verrà presentato a Roma il nuovo libro di Enrico Vanzina

Il prossimo 15 Febbraio 2023, alle ore 19.00, presso il Restaurant Bar Obicà – Parlamento in Via dei Prefetti, 26a, in Roma, si terrà un dibattito su “Il cadavere del Canal Grande”, ultima opera di Enrico Vanzina, edita da HarperCollins. Seguirà consueto aperitivo di networking.

L’incontro è promosso e organizzato da AperiNet, gruppo di networkers attivo nella Capitale, giunto al quarto appuntamento di AperiBook, una rassegna dedicata alla presentazione di libri.

L’autore presenterà il romanzo, dialogando con Gianni Maiellaro, co-founder di AperiNet. Tra gli ospiti anche il senatore Manfredi Potenti e Michele Piacentini, portavoce della famiglia Tenco.

Sceneggiatore, regista, produttore cinematografico, il poliedrico Enrico Vanzina torna nelle vesti di scrittore per ambientare un noir nella splendida e altrettanto misteriosa cornice di Venezia, dopo aver raccontato in precedenza Roma e Milano. Giocando con i miti del Settecento, contaminando I tre moschettieri con Le relazioni pericolose, La locandiera di Goldoni con Kill Bill di Tarantino, Il cadavere del Canal Grande è un romanzo storico sorprendente e meraviglioso, con un meccanismo giallo perfetto, personaggi indimenticabili a partire dalla protagonista femminile, colpi di scena che lasciano a bocca aperta. Un libro che rivela ancora una volta l’eclettico e straordinario talento di Enrico Vanzina.

Comunicato Stampa