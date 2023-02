Laureana di Borrello, Insieme per Gianluca: Domenica 12 Febbraio un evento di solidarietà per la raccolta fondi per sostenere le cure mediche del giovane

Domenica 12 febbraio alle ore 18 presso il Cinema Aurora di Laureana di Borrello è in programma l’evento Insieme per Gianluca, un momento di incontro tra cittadinanza e artisti locali. Le associazioni culturali e di volontariato di Laureana di Borrello si sono, infatti, attivate per organizzare un evento di raccolta fondi a sostegno delle spese mediche di Gianluca Bruzzese. Gianluca, classe 1992, a seguito di un incidente si trova in stato vegetativo dal 12 marzo 2022. Capofila dell’iniziativa l’UDI – Unione Donne in Italia – Laureana di Borrello che, nelle scorse settimane, ha lanciato sui social la proposta di organizzare una serie di eventi per la raccolta fondi chiedendo la disponibilità ad esibirsi ad artisti, cantanti, musicisti, ballerini e attori, a favore di Gianluca. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comune di Laureana di Borrello e le associazioni del paese: Anpi Laureana di Borrello-Galatro-Serrata, Assipromos, Avis, Pro Loco, Associazione Musicale Paolo Ragone e l’associazione Un Albero per la Vita. Gli artisti della Piana di Gioia Tauro hanno risposto all’appello e si sono mobilitati mostrando la loro vicinanza a Gianluca Bruzzese e alla sua famiglia.

Dopo i saluti della presidente dell’UDI Cettina De Nicola, si esibiranno il cantautore Nino Quaranta, il maestro di danza Federico Valeo, i musicisti Federico Tramontana e Antonino Ozimo,la Scuola di Danza Body Fitness di Salvatore Lamanna con la direttrice artistica Antonella Pace.

Le donazioni possono essere fatte anche sulla piattaforma GoFundMe seguendo il link https://gofund.me/3208c144.

Comunicato Stampa