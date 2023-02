Perù: sale il bilancio dei morti

Il bilancio dell vittime sale in Perù, altri 17 morti, tra cui 3 bambini (un’età compresa tra i 10 anni), 27 feriti, e 20 dispersi, secondo quanto dicono i dati dell’Istituto nazionale di protezione civile del Perù (INDECI).

Nei giorni scorsi il Perù, è stato colpito da forti piogge, in particolar modo la regione di Arequipa, in cui strade, scuole, e un centro medico sono stati “demoliti” per via del maltempo che ha portato con se frane e fango.

Nella zona vi sono tante miniere abusive, e molti funzionari pensano che alcune persone possano esservi rimaste intrappolate (Fonte: ansa.it).

AO