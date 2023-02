Oggi al voto in Lazio e Lombardia oltre 13 mln di persone

Oggi i cittadini residenti in Lazio ed in Lombardia sono chiamati a votare per l’elezione del Presidente della Regione. Alle urne si recheranno più di 13 milioni di persone aventi diritti di voto, i seggi sono aperti dalle 07:00 di questa mattina e chiuderanno alle 23:00, mentre domani sempre stessa apertura dei seggi ma si potrà votare solamente sino alle 15:00.

Non è previsto un ulteriore turno per i ballottaggi in quanto il Presidente di Regione e del Consiglio Regionale saranno eletti a suffragio diretto (vincerà chi avrà avuto più preferenze). Nel Lazio ci sono 51 consiglieri da eleggere invece in Lombardia 80. Lo svolgimento delle operazioni di voto in Lazio e Lombardia, le conseguenti proiezioni ed i primi dati ufficiali saranno visibili sul sito del Ministero dedicato: https://elezioni.interno.gov.it/

Silv Bott