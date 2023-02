AGCom. Conciliaweb anche per le piattaforme di condivisione video

Regolamento in consultazione

(DIRE) Roma, 13 Feb. – Nella seduta del Consiglio dell’8 Febbraio 2023, l’Agcom (delibera 22/23/CONS), ha avviato la consultazione pubblica sul regolamento che consentirà agli utenti di piattaforme di condivisione di video (c.d. video-sharing platform) di accedere agli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, in attuazione delle disposizioni del nuovo Testo unico sui servizi media audiovisivi (D.lgs. 8 novembre 2021, n. 208). Nel testo posto a consultazione, si propone di estendere anche alle piattaforme di video-sharing il ConciliaWeb, lo strumento di conciliazione telematica già utilizzato con successo da anni per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche e, dal 1° Febbraio scorso, per i servizi di media audiovisivi, offerti in streaming o tramite Pay-Tv.

Dalla pubblicazione della delibera decorreranno 45 giorni per la presentazione di osservazioni da parte dei soggetti interessati in ordine alle proposte regolamentari. Conclusa la consultazione, l’Autorità assumerà il provvedimento definitivo, che andrà a modificare l’attuale regolamento che disciplina le procedure svolte tramite ConciliaWeb. (Com/Mar/ Dire) 15:47 13-02-23