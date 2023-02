Scuola. Bernini: rafforzare e rendere stabile supporto psicologico studenti

(DIRE) Roma, 13 Feb. – “Tocca a noi supportare, valorizzare e far crescere i talenti nelle nostre Università. Il lavoro che si fa negli Atenei diventa crescita sia per i ragazzi sia per i docenti. Lo dico senza retorica, ne sono convinta. È per questo motivo che parlando con i rettori della CRUI ho suggerito di rendere stabile un supporto per il benessere psicologico degli studenti, un’attività di counseling e di mentoring che li aiuti nel loro percorso di vita. In molte Università questo supporto già esiste, ma va rafforzato.

E occorre offrirlo in maniera chiara, solida e stabile. L’Università non è solamente il voto dell’esame, non è solamente la corona d’alloro o la pergamena. L’Università è un reticolato di rapporti che se gestisti con parsimonia, con intelligenza, ti consente di avere un viatico per la vita”. Lo ha detto il Ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini intervenendo all’Inaugurazione dell’Anno Accademico 2022/2023 dell’Università degli Studi di Padova.

“Il nostro compito è quello di suggerire, responsabilizzare, convincere le nostre studentesse e i nostri studenti che bisogna lavorare sempre per coltivare i propri talenti. Lavorare per fare la differenza. E soprattutto essere liberi. Di una libertà che solo lo spirito critico e la conoscenza possono dare”, ha aggiunto il Ministro. (Com/Mar/ Dire) 14:21 13-02-23