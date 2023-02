Spalletti: Kvara mi ricorda Salah, Eintracht è forte come noi

(DIRE) Napoli, 13 Feb. – “L’Eintracht è forte quanto noi, l’abbiamo già guardato e studiato, sarà una sfida difficilissima”. Luciano Spalletti adesso guarda all’Europa, visto che in campionato il Napoli vola a vele gonfie. A margine del premio Andrea Fortunato, al CONI, il tecnico del Napoli ha parlato di pressione: “Da qui in avanti proprio perché si vanno ad accumulare situazioni che non ti fanno stare tranquilli sarà più difficile essere così leggeri e creativi, così bravi a creare uno spettacolo che possa essere condiviso da tutti, proprio per la pressione che aumenta in base alle partite giocate”.

Su Kvarastkhelia: “Lui è veramente uno che ha sensibilità nel dribbling, nell’accarezzare la palla, nel portare quelle finte così difficili da cui difendersi. Momo Salah è uno di quelli che ha questa qualità nello stretto e nella finalizzazione così precisa, che non sentiva le pressioni. Lui si vede che è un ragazzo tranquillo: avrà un grandissimo futuro”. (Red/ Dire) 14:45 13-02-23