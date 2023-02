Udine, salvato pastore svizzero caduto in un dirupo

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tolmezzo (UD) è stata inviata sulla sponda destra del lago di Verzegnis per soccorrere un cane caduto in una gola. Rayan, un pastore svizzero di 8 anni e dal peso di 35 kg, sfuggito al padrone per inseguire un cervo, è precipitato in un dirupo finendo dopo un salto di circa 20 metri in una piccola forra che alimenta il lago.

Dopo una breve perlustrazione della zona, facendosi luce con le lampade portatili in dotazione, i Vigili del fuoco hanno individuato l’animale sul fondo del piccolo canyon e due tecnici SAF (Speleo Alpino Fluviale) della squadra VVF del distaccamento carnico si sono calati nella forra e, constatato che Rayan era ferito, lo hanno adagiato nella barella da trasporto per luoghi impervi denominata “Toboga” e issato fino al sentiero.

Successivamente i Vigili del fuoco hanno trasportato la barella sulla quale era stato caricato Rayan fino al parcheggio dei mezzi dove c’era ad attenderlo il proprietario che lo ha subito portato in una clinica veterinaria per le cure necessarie.

comunicato stampa – fonte: https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=84466