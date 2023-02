Prato. Guida sulla declassata ad alta velocità: Denunciato dalla Squadra Volante

Nella notte tra sabato e domenica scorsa, intorno alle 2.30, un equipaggio di questa Squadra Volante intenta a perlustrate il territorio del quartiere Pratilia, scorgeva un’auto che percorreva a forte velocità la strada a grande percorrenza “declassata” e provvedeva a fermarla.

Il conducente, un uomo di quarant’anni, pluripregiudicato, si dimostrava da subito poco collaborativo al controllo degli agenti, rifiutandosi di sottoporsi a controllo alcolemico ed iniziando ad inveire contro gli operatori, cercando anche un’aggressione fisica nei loro confronti, così costringendo l’equipaggio a ricorrere all’utilizzo dello spray al peperoncino, per vincerne la resistenza.

Con non poca difficoltà, pertanto, gli operatori riuscivano a mettere in sicurezza l’uomo e ad accompagnarlo in Questura, dove veniva denunciato in stato di libertà per i reati di resistenza, violenza o minaccia a P.U., oltraggio a P.U., nonché sanzionato per guida senza patente e guida sotto l’influenza dell’alcool.