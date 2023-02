USA: sparatoria, il il sospettato si è tolto la vita

Ennesima sparatoria negli Stati Uniti nel campus ella Michigan State University, a East Lansing. Almeno sono tre i morti e cinque i feriti, alcuni di loro sono in pericolo di vita.

Secondo quanto riferito dalla polizia, il presunto killer si sarebbe sparato. L’uomo, di 43 anni, è stato affrontato dalla polizia fuori dal campus prima di uccidersi. Il suo nome non è stato reso noto, ma la polizia ha detto che non era uno studente o un dipendente e non aveva alcun legame con l’ateneo. Una persona di colore, mascherata, di bassa statura, con indosso scarpe rosse, così l’ha descritto la polizia. Il fuoco è stato aperto alle ore 20:30 (in Italia erano le 02:00) (Fonte: rainews.it).

