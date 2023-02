Welfare. Gasparri (FI): sciogliere nodi ma oggi la tutela sociale è migliorata

(DIRE) Roma, 14 Feb. – “C’è la necessità di difendere il welfare anche se va detto che il livello di tutela sociale negli ultimi 50 anni è migliorato. Ovviamente ci sono preoccupazioni contingenti, abbiamo molti nodi da sciogliere ma facendo una considerazione storica oggi c’è più assistenza che in passato”.

Lo spiega Maurizio Gasparri, senatore FdI e vicepresidente del Senato intervenendo a Palazzo Giustiniani in occasione della presentazione del quarto Rapporto Censis-Tendercapital sulla sostenibilità sociale. “Oggi il tasso di inflazione è alto – ricorda Gasparri – ed erode i risparmi delle famiglia.

C’è poi la guerra con il prezzo dell’energia che cresce. Ma vedo le previsioni, dicono che l’inflazione può tornare al 2% e non rimanere all’8%-10%. Confidiamo quindi in una pace che determini un minor costo per le importazioni energetiche.

Ci sono temi e preoccupazioni ma tuttavia se facciamo una considerazione storica dobbiamo dire che l’Italia oggi è più tutelata”. (Sor/Dire) 18:12 14-02-23