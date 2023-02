Auto. Squeri (FI): decisione UE non sostenibile, forzatura ideologica

(DIRE) Roma, 15 Feb. – “La transizione energetica è una scelta adottata a livello planetario, perché dobbiamo mantenere un certo grado di vivibilità dell’ambiente. Per raggiungere questi obiettivi, però, dobbiamo considerare i vari aspetti della sostenibilità. Quella ambientale, senz’altro, ma anche quella economica e sociale.

La scelta europea di anticipare al 2035 il divieto di vendita di auto che non siano elettriche va contro questi parametri. Prima dobbiamo pensare a come incrementare l’energia rinnovabile, sostituendo le fonti fossili. Se produciamo l’elettricità necessaria alla mobilità dal gas o dal carbone non risolviamo nulla.

Quella varata dall’Europa è una forzatura ideologica, che può costare centinaia di migliaia di posti di lavoro”. Così a Sky Tg24 Economia il deputato e responsabile del Dipartimento energia di Forza Italia Luca Squeri. (Pol/ Dire) 18:53 15-02-23