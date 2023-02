Imprese: Assotabbaccai-Confesercenti, bene incontro con il Vice Ministro all’Economia Leo

Necessario riordino settore ed istituzione di un tavolo tecnico di confronto con associazioni del settore

“È stato un incontro positivo, il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo ha mostrato attenzione alle tematiche e proposte affrontate nel corso della riunione, a partire dalla necessità di riordino del settore e all’istituzione di un tavolo tecnico di confronto con le Associazioni di categoria”. Queste le parole del presidente nazionale Gianfranco Labib, alla guida di una delegazione di Assotabaccai Confesercenti insieme al coordinatore nazionale Flavio Romeli, che oggi ha incontrato il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo.

“Il sistema dell’organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio – prosegue Labib – mostra inevitabilmente i segni del tempo e necessita di alcuni interventi di riordino, adeguamento ed implementazione: per questo auspichiamo che si possa avviare quanto prima quel processo di revisione della normativa che il settore attende da anni. A tal proposito, Assotabaccai chiede l’istituzione di un tavolo tecnico partecipato dai rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e delle Associazioni nazionali, riconosciute dall’Amministrazione, rappresentative del settore della rivendita dei generi di monopolio e servizi annessi”.

“Così come – aggiunge – sarà necessario sciogliere alcuni nodi che interessano il comparto, come il tema dell’abolizione dell’obbligo di accettazione dei pagamenti mediante moneta elettronica per i prodotti ADM: le rivendite acquistano i propri prodotti direttamente dallo Stato o dai suoi concessionari, che ne certificano i redditi e ne trattengono a monte ogni impegno fiscale, fatta esclusione per le imposte dirette. Dunque, è possibile escludere l’obbligo per i rivenditori di generi di monopolio, nonché i titolari di patentino, di accettare forme di pagamento elettronico relativamente alle attività connesse alla vendita dei generi di monopolio, valori postali e valori bollati: l’accettazione del pagamento elettronico dovrebbe poter rimanere una scelta imprenditoriale”.

“Assotabaccai – conclude il presidente – sarà disponibile al confronto al fine di pervenire ad un risultato condiviso e positivo per la categoria”.

c.s. – Confesercenti