“Lady Inzaghi” e gli studenti reggini puliscono il Lungomare di Reggio Calabria

Senatrice Minasi: «Grazie ad Angela Robusti per come ama Reggio. Ai ragazzi dico “siete il migliore futuro in cui sperare”»

«Ho appena appreso della bellissima iniziativa di ripulitura del Lungomare di Reggio Calabria che ha visto coinvolti 1500 studenti del liceo scientifico Da Vinci e dell’istituto tecnico Piria.

Iniziativa partita da Angela Robusti, moglie dell’allenatore della Reggina Pippo Inzaghi, innamorata di Reggio fin dal suo arrivo.

Voglio ringraziarla di cuore, non solo per l’entusiasmo che è riuscita ad accendere in tutti questi ragazzi e per questa specifica occasione, ma in generale per il modo in cui vede e ama la nostra città. Modo che dovrebbe essere un esempio per tutti i miei concittadini, per spingerli ad attivarsi e “coccolare” ciò che a loro appartiene».

La Senatrice della Lega Tilde Minasi commenta così l’idea nata da “Lady Inzaghi” di pulire il lungomare reggino e messa in atto assieme a tanti studenti qualche giorno fa.

«Non è la prima volta – prosegue la Senatrice – che Angela Robusti si prende cura del verde pubblico e della città. È molto bello che sia riuscita a coinvolgere anche tanti giovani, che attraverso iniziative come questa possono davvero capire quanto sia importante occuparsi del proprio territorio, mantenerlo pulito, proteggerlo. Laddove manca – purtroppo – l’azione pubblica, è un bene che subentri quella privata.

Certo – aggiunge Minasi – mi colpiscono negativamente due cose di questa vicenda, per quanto riportato dai giornali: l’opposizione dei genitori di molti alunni – e perfino di molti docenti – del principale liceo scientifico reggino, e la totale assenza dell’Istituzione cittadina.

Proprio le famiglie e la scuola dovrebbero essere le prime agenzie formative. Quale potrebbe mai essere il motivo di questa loro contrarietà, di fronte a un gesto di grande civiltà? I loro figli e studenti hanno dimostrato di essere anzi più avanti di loro, in termini di educazione ambientale e rispetto della cosa pubblica.

Quanto al Comune, poi, – dice ancora la Senatrice – dispiace davvero che chi arriva da fuori, come la signora Inzaghi, debba trovare degrado, sporcizia, incuria come primi biglietti da visita, in una realtà che invece dovrebbe fare del turismo la sua principale fonte di ricchezza. E dispiace anche che, perfino di fronte a un’iniziativa lodevole come questa, nessuno si sia preoccupato di intervenire e ringraziare, magari per promuovere successivamente attività analoghe.

Come Lega alle prossime elezioni comunali porremo la cura della città tra le nostre priorità.

Intanto – conclude Minasi – ancora grazie ad Angela, che vorrò presto incontrare per ringraziarla di persona, e ai ragazzi che hanno partecipato all’evento.

Siete il migliore futuro in cui poter sperare!».

Comunicato Stampa