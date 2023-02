Lega: Indegno chi ha sottratto medaglia a eroe Folgore

“Circa 10 giorni fa, in località Fornacette, nel comune di Calcinaia, si è registrato un furto particolarmente odioso nell’appartamento del Tenente della Folgore medaglia d’oro Naccarato Franco, vittima del terrorismo. I delinquenti, rimasti ad oggi ignoti, oltre ad oggetti vari ed oro, rubavano anche la Medaglia D’oro al valore militare del Tenente, decorato perché venne ferito gravemente durante un attentato con esplosivo in servizio di missione all’estero.

Un danno morale indescrivibile per cui ho espresso telefonicamente la mia vicinanza al decorato, che si è visto sottrarre quella onorificenza tributatagli per aver affrontato con coraggio un grave rischio per la vita. Ciò che più addolora del fatto è che ad oggi, il militare, non abbia ancora ricevuto una telefonata od un semplice gesto di vicinanza e sostegno morale dalle Autorità. Fa male vedere che una Medaglia d’oro sottratta ad un atleta ha avuto molta risonanza ed il furto di un simbolo di chi ha rischiato la vita per onore della patria finisce nell’indifferenza più totale.

Ringrazio la dott.sa on.le Donatella Legnaioli, già parlamentare della Lega, la quale mi ha permesso di conoscere questo caso e con la quale coltiveremo attenzione su questo caso. Ci auguriamo che i ladri possano avere un sussulto di dignità e restituire la medaglia al nostro eroe in divisa”. Lo dichiarano in una nota gli esponenti della Lega Manfredi Potenti e Donatella Legnaioli.