Milano. Berlusconi assolto nel Ruby Ter “perchè il fatto non sussiste”

13:12 – L’ex premier e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi è stato assolto oggi dall’accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso Ruby ter.

Insieme al Cavaliere sono stati tutti assolti, qualcuno prosciolto per prescrizione per le posizioni minori, i 29 imputati del processo milanese sul caso Ruby ter, come riporta l’ANSA.

Oltre a Silvio Berlusconi, le assoluzioni, sempre con la formula “perchè il fatto non sussiste”, hanno riguardato anche K.E.M.e le altre 20 giovani ex ospiti delle serate di Arcore.

“E’ finito un incubo”, questo il commento di alcuni dei coinvolti in processo lunghissimo che ha segnato ed inciso anche nella vita politica del Paese. (foto di repertorio)

FMP