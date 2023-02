Trebisacce (Cs): Tutela ambiente, occhi telecamere sulla città, mobili sul territorio, dal centro alle periferie

Trebisacce (Cs) – Identificare e sanzionare i responsabili dei reati di tipo ambientale come l’abbandono selvaggio dei rifiuti. È con questo obiettivo che l’Amministrazione Comunale ha inteso investire fondi di bilancio per l’installazione di telecamere trappola sull’intero territorio comunale ed in particolare nei punti più sensibili della città.

È quanto fanno sapere il Sindaco Alex Aurelio e l’assessore all’ambiente Nicoletta Tufaro sottolineando che l’iniziativa persegue la politica della tolleranza zero verso chi inquina dimostrando disprezzo per la cosa pubblica e mancanza di rispetto per la comunità. Le telecamere mobili vengono utilizzate a rotazione all’interno del perimetro comunale: dal centro storico alla marina, passando dalle periferie.

Sensibilizzare ed educare al corretto conferimento dei rifiuti, dissuadere contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti in particolare nelle zone più periferiche e di passaggio e far acquisire maggiore consapevolezza sul fatto che non rispettare i criteri della raccolta differenziata rappresenta un costo per la collettività – aggiunge il Primo Cittadino – è il risultato che ci aspettiamo di poter ottenere attraverso l’installazione di questi occhi sul territorio.

Il ricorso alle tecnologie innovative – conclude Aurelio – può servire non solo a monitorare il territorio, ma anche a garantire maggiore senso di sicurezza ai cittadini. – (Fonte: Comune di Trebisacce – Comunicazione istituzionale/strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying).