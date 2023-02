Anche il Forte Siacci di Reggio Calabria tra i vincitori de “I luoghi del cuore”

“I luoghi a volte si svestono per noi della loro storia e si rivestono con nuovi abiti, con nuove luci, quelle della memoria immaginata… E vivono di attese”.

Oggi il FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano ETS) e Intesa Sanpaolo hanno presentato i risultati dell’11esima edizione del censimento nazionale de “I Luoghi del Cuore”, che si conferma la più importante campagna italiana di sensibilizzazione dei cittadini sul valore dell’ immenso patrimonio naturale italiano.

Dai risultati della pubblicazione si evince che, per la Calabria e specificamente per la provincia di Reggio Calabria, al 3 posto – 174esimo in Italia- si posiziona Forte Siacci di Matiniti Superiore, Campo Calabro (RC).

Il Forte Siacci è il più grande forte dello Stretto di Messina, per dimensioni, per valore architettonico e per funzioni, insieme al gemello Forte Masotto sito sulla sponda siciliana. Fu costruito tra il 1884 ed il 1888 in soli quattro anni. Fa parte del sistema di fortificazioni costituito dalla corona dei Forti Umbertini per volontà di Re Umberto I di Savoia, allo scopo di difendere lo Stretto da eventuali attacchi militari stranieri e per dare una continuità difensiva all’ intero territorio nazionale.

Il forte presenta la forma di un poligono di quattro lati, trapezoidale, circondato da un profondo fossato continuo, lungo 205 metri e alto circa 80, interrotto da un magazzino a forma di cuneo. Con il suo terrazzo, i magazzini e le sale interne, con i suoi sistemi difensivi e con i sofisticati sistemi di aerazione naturale e di raccolta delle acque, con i sotterranei già adibiti a polveriera, situati in una splendida posizione panoramica sullo Stretto di Messina, è al centro, insieme ad altre due fortezze, dell’area naturale protetta ZPS – Zone di protezione speciale Costa Viola. L’area in cui è collocato è stata dichiarata di notevole interesse pubblico con Decreto del ministero della Cultura ed è pertanto sottoposta a tutela paesaggistica.

Imponente, sta lì, e adesso racconta un’altra storia che parla del suo riuso, del recupero conservativo e della sua rifunzionalizzazione, obiettivi che rappresentano una sfida per il Comune di Campo Calabro e per la Calabria tutta.

È attualmente visitabile in alcuni percorsi già resi fruibili dopo un primo intervento di ripristino dell’accessibilità di fossati e terrazzi.

Miriam Sgrò