ASD Restart, Campionati regionali Individuali Silver FGI ginnastica ritmica: 6 medaglie d’oro e 3 d’argento

Ben 6 medaglie d'oro e 3 d'argento nelle classifiche assolute; 15 ori, 3 argenti e un bronzo nelle classifiche di specialità; questo il bottino portato a casa dalle nove atlete del team agonistico Restart partecipanti ai Campionati Regionali Individuali Silver FGI. Primo impegno dell'anno solare per la Restart Reggio Calabria, società di ginnastica ritmica della direttrice tecnica, prof.ssa Marilena D'Arrigo. Domenica 12 Febbraio, al PalaConi di Catanzaro, si è disputato il campionato regionale individuale Silver FGI. Grande affluenza di ginnaste e di società che si sono confrontate in pedana con numerosi esercizi individuali concorrendo dal livello base LA fino ai più elevati ovvero LD ed LE (con un quoziente punti attribuibile maggiore, vista la maggiore difficoltà degli esercizi) Complessivamente il medagliere della Restart parla chiaro: 21 medaglie d'oro, 6 argento ed un bronzo. In dettaglio, categoria per categoria, il percorso delle reggine della Restart nella tappa catanzarese. Primo posto nella categoria LA2-Senior 3 per Elena Amodei, che è salita sul gradino più alto del podio con 18.100 punti, frutto delle esibizioni con clavette (8.800) e cerchio (9.300). Passando alla categoria LC-Allieve 2, primo posto nella classifica assoluta per Maria Rosaria Morabito che ha totalizzato 10.600 punti con la palla e 10.800 con le clavette. Un totale di 21.400 punti che le ha consentito di ricevere la medaglia d'oro, distaccando di più di 1.500 punti la seconda classificata, Messina della Kolbe, oltre Viola della Reggio Ritmica (18.400) e Berardi della Sole d'Oro (17.700), rispettivamente giunte al terzo e quarto posto.

Nella categoria LC-Junior 1, secondo posto assoluto per Gaia Suraci con 21.700 punti, frutto del miglior piazzamento con le clavette (10.900) e del terzo posto con la palla (10.800). L'atleta della Restart ha eseguito un'ottima gara, davanti a lei solo l'atleta Parrello della Ritmica Kolbe con uno scarto di 200, mentre al terzo posto De Fazio della Kines (21.300). A seguire De Santis della Kolbe (21.100), Sergi del Gebbione (20.200) e poi Russo (20.050) e Tassone (16.600), rispettivamente delle società Reggio Ritmica e Briritmica.

Mentre nella categoria LC-Junior 3, Gloria D’Avenia ha vinto con 20.700 punti, grazie alle ottime prove con la fune (10.100) e con il cerchio (10.600). Gloria ha superato per 300 lunghezze l’atleta Vetere della SG Gebbione, terzo posto per Surace della Briritmica (18.300).

Trionfo anche per Miriam Bernardo, nella categoria LC-Senior 1, grazie ai suoi 21.100 punti (10.400 alla palla e 10.700 alle clavette). Di fatto 4.300 punti in più dell’atleta Trischitta della Kodokan, giunta in seconda posizione.

Due atlete della Restart in gara per la categoria LD-Junior 2, vale a dire Martina Camera ed Elsa Labate che hanno raggiunto rispettivamente il primo ed il secondo posto. Per Martina il punteggio assoluto è stato di 23.800, con 12.400 punti al cerchio e 11.400 con la palla. Elsa Labate staccata di appena 1000 punti dalla compagna (22.800), ha effettuato delle ottime performance a entrambi gli attrezzi con gli 11.200 al cerchio (secondo posto nell’esercizio) e 11.600 con le clavette.

Nella categoria LD-Allieve 2, secondo posto assoluto per Giada Squillaci con 23.400 punti: 11.700 corpo libero( 2° posto di specialità) e 11.700 cerchio (1° posto di specialità), giunta nella classifica assoluta alle spalle della Giudice (Kines) con 1.100 punti di distacco.

Infine, per la categoria LE-Junior 2, Giarda Arco nonostante il recente infortunio ha concorso con tre attrezzi cerchio, clavette e nastro, conquistando la medaglia d’oro nella classifica assoluta data dalla somma dei due miglior punteggi (23.000 totali) nonchè staccando il pass per le future finali nazionali. Tutte le atlete del team agonistico Restart hanno così conquistato il pass per le Finali Nazionali che si terranno a Rimini dal 23 Giugno al 2 Luglio.

Orgogliose la direttrice tecnica, prof.ssa D’Arrigo, e le istruttrici Ylenia Albanese, Ilenia Cartisano e Francesca Spanti che hanno curato la formazione delle giovani ginnaste reggine, contribuendo al raggiungimento degli ennesimi podi regionali nonostante la salita di livello tecnico di tutte le atlete in particolare nei livelli LC-LD ed LE (effettuata a seguito della vittoria da parte delle stesse dei titoli nazionali nei livelli precedenti agli ultimi campionati italiani disputati a Luglio 2022 a Rimini) nonché il nutrito gruppo di squadre avversarie. Prima tappa dell’anno solare che si chiude dunque positivamente. Di rientro dalla competizione, il team si è messo subito all’opera per le prossime gare, il calendario è fittissimo di appuntamenti: non c’è tempo da perdere per chi ha fame di crescere e di migliorarsi ogni giorno.

