Infrastrutture, Potenti (Lega): Con Salvini si cambia musica su opere strategie toscane

“Le risposte fornite oggi alle interrogazioni dei senatori Renzi e Gasparri dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini nel question time al Senato danno l’immagine di un Paese che si è rimesso in marcia ed intende rialzarsi grazie alla politica del fare e delle grandi opere. Vale anche per la Toscana che è stata protagonista di due risposte: apprendiamo, infatti, con soddisfazione dal ministro Salvini che gli aeroporti – compresi quelli di Pisa e Firenze – beneficieranno del previsto ribilanciamento dei fondi Pnrr.

E’ una buona notizia per il nostro territorio che il ministro abbia ricordato oggi in aula che la necessità di sviluppo di entrambi gli aeroporti toscani. Allo stesso modo siamo ottimisti per le parole del Ministro Matteo Salvini sul cambio di rotta che con lui ci sarà su un’opera che attendiamo da tempo. Infatti, proprio ieri è stato pubblicato il bando per il tratto autostradale che va da Monte Romano a Tarquinia nell’ambito del completamento della trasversale Orte – Civitavecchia che sarà decisivo per il tanto atteso corridoio tirrenico.

Ringrazio il ministro per l’attenzione riservata in questi primi mesi di governo alla Toscana ed in particolare ai territori della provincia di Livorno e di Pisa”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, parlamentare toscano della Lega-Salvini premier membro della VIII commissione Ambiente Lavori pubblici del Senato.