Lagarde: In Marzo nuovo rialzo dei tassi

E’ di ieri notte la notizia che la Banca Centrale Europea (BCE) intende alzare i tassi di altri 50 punti base, probabilmente al meeting di Marzo. E’ la dichiarazione che il Presidente Christine Lagarde ha fatto ieri in audizione alla seduta plenaria del Parlamento Europeo.

E’ questa la prospettiva economica imminente dell’Unione Europea, struttura politica infra-statale da completare per quel che riguarda l’unione economica e monetaria.

Occorre mantenere l’Euro una moneta stabile per far si che l’economia ne possa giovare. “I rischi per le prospettive di crescita sono ora più bilanciati di quanto fossero a Dicembre“, è la piccola buona notizia che la Lagarde ha dato ieri.

FMP