PNRR. BCE: governi attuino tempestivamente piani investimenti e riforme

Riforma governance economica UE sia portata a termine in tempi brevi

(DIRE) Roma, 16 Feb. – In linea con il quadro di governance economica dell’UE, “le politiche di bilancio dovrebbero essere orientate a rendere l’economia più produttiva e a ridurre gradualmente l’elevato livello del debito pubblico”. Le politiche volte a migliorare la capacità di approvvigionamento dell’area dell’euro, soprattutto nel settore energetico, “possono contribuire a ridurre le spinte sui prezzi nel medio periodo”.

Dunque “a tal fine, i governi dovrebbero attuare tempestivamente i piani per gli investimenti e per le riforme strutturali nell’ambito del programma Next Generation EU”. Così il Bollettino economico della BCE n. 1 del 2023. La riforma del quadro di governance economica dell’UE, inoltre, “dovrebbe essere portata a termine in tempi brevi”. (Pol/Dire) 10:01 16-02-23