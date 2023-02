Smog. PM10 troppo alte, il Comune di Roma domani ferma trasporto merci diesel euro 4

Sabato il divieto alla circolazione si allarga alle auto euro 3

(DIRE) Roma, 16 Feb. – La qualità dell’aria di Roma continua a peggiorare e il Comune di Roma dispone per la giornata di domani, in occasione dello sciopero dei mezzi di trasporto pubblico, il divieto di circolazione nella ‘Fascia verde’ dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 per gli autoveicoli alimentati a gasolio euro 4 adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3). Sabato lo stop, dalle 7.30 alle 20.30, riguarda gli autoveicoli alimentati a benzina Euro 3, autovetture alimentate a gasolio Euro 4; ciclomotori e motoveicoli (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio Euro 2. Sempre dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 16.30 alle 20.30 si fermeranno di nuovo gli autoveicoli alimentati a gasolio euro 4 adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2 e N3).

Per l’elenco completo delle deroghe/esenzioni ai suddetti divieti di circolazione veicolare consultare il testo completo dell’ordinanza, pubblicato sul portale di Roma Capitale all’indirizzo www.comune.roma.it. Inoltre, sia domani che sabato, nel territorio del Comune di Roma sarà vietato: usare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione introdotta dal D.M. n. 186 del 7 Novembre 2017; accendere all’aperto falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio per scopo di intrattenimento; per tutti i veicoli sostare con il motore acceso. Inoltre, sarà potenziato il lavaggio delle strade da parte di AMA S.p.A. e saranno potenziati i controlli da parte degli Organi preposti in particolare sul rispetto dei divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa e di combustioni all’aperto.

Infine, sarà previsto lo spegnimento, sino alle ore 13.00, degli impianti di riscaldamento in tutti gli Uffici pubblici che non svolgono servizi essenziali, nonché degli impianti negli Uffici delle Società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalla Regione Lazio e da Roma Capitale. (Red/ Dire) 17:49 16-02-23