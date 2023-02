Texas: ancora sparatoria, un morto

Nel centro commerciale Cielo Vista a El Paso, in Texas, vi è stata una sparatoria in cui è morta una persona. Tre i feriti, due di loro sono in condizioni critiche, per il terzo non si ha nessuna informazione. Lo rendono noto le forze dell’ordine.

Due le persone che sono state arrestate, nessuna minaccia per il pubblico, questo è quanto ha dichiarato il capo della polizia di El Paso, Peter Pacillas. Nel 2019, nello stesso commerciale, ci è stata un’altra sparatoria, in cui sono morte 23 persone, tra cui 20 feriti (Fonte: ansa.it).

AO