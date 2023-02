Ucraina. Parlamento UE chiede id considerare l’invio di jet

Proposto l’uso di asset russi per finanziare la ricostruzione

(DIRE) Strasburgo, 16 Feb. – I deputati europei chiedono di “prendere in seria considerazione la fornitura di aerei da combattimento, elicotteri, adeguati sistemi missilistici e un aumento delle munizioni all’Ucraina”. Questo il contenuto principale di una risoluzione non legislativa votata oggi dal Parlamento europeo riunito in sessione plenaria con 444 voti favorevoli, 26 contrari e 37 astensioni. Nel testo, l’Eurocamera ribadisce “la più ferma condanna della guerra di aggressione illegale di Mosca” e “la continua solidarietà con il popolo ucraino”.

Gli eurodeputati chiedono, inoltre, che “sia completato il quadro giuridico che consente la confisca dei beni russi congelati dall’UE”. Questi beni dovrebbero essere utilizzati “per ricostruire il Paese e risarcire le vittime della guerra”; mentre la Russia dovrà essere costretta a “pagare le riparazioni per contribuire in modo sostanziale alla ricostruzione dell’Ucraina”.

La risoluzione invita, infine, la Commissione e il Consiglio UE ad adoperarsi “per avviare negoziati di adesione” con Kiev “entro il 2023”, sottolineando che “l’ingresso in Ue rimane un processo basato sul merito”. Tra gli eurodeputati italiani che hanno votato a favore ci sono i membri del PD, Forza Italia e Fratelli d’Italia con 37 voti totali, mentre nei ranghi della Lega ci sono stati due ‘no’. Sono infine sette gli astenuti, tutti nelle fila del Movimento 5 Stelle. (Red/Dire) 17:24 16-02-23